Incendio al santuario di San Romedio.

Stando alle prime informazioni, le fiamme sono divampate all'interno dell'edificio.

Al momento non si hanno dettagli sull'accaduto e sull'entità dei danni.

IN AGGIORNAMENTO

Il santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici eremi d’Europa e certamente il più interessante esempio di arte cristiana medievale presente in Trentino. Sorge in Val di Non, vicino al paese di Sanzeno, sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri.

Qui San Romedio visse come eremita per molti anni, secondo quanto dice la leggenda in compagnia solo di un orso trentino.

È formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra loro da una lunga scalinata di 131 gradini.

«Ogni anno - spiega il sito del santuario - è visitato annualmente da oltre 200.000 pellegrini ed è custodito dai frati dell’Ordine di San Francesco d’Assisi».

Il sentiero che conduce al Santuario è una delle passeggiate più suggestive e panoramiche del Trentino.