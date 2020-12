Ma quale «attenzione», ma quale «distanziamento»? A Vermiglio sabato scorso è andata in scena una festa in piscina, degna di «Vacanze di Natale», ma i giovani turisti protagonisti hanno avuto l’idea di pubblicare foto e video su Facebook. E sono stati beccati.

E’ successo in un residence di Vermiglio, allo Chalet al Foss gestito dalla famiglia Pangrazzi. Ci sono pure delle immagini, realizzate da un altro ospite, con un video che è diventato in tutta Italia «virale».

In acqua una ventina di persone, in costume e senza mascherina. Ma non solo: a bordo vasca pure musica dal vivo con un sassofonista.

Lo Chalet non c’entra, come è stato costretto a spiegare in un video di scuse il titolare Alberto Pangrazzi: «È successa una cosa che non era nelle nostre intenzioni e non era minimamente premeditata. Come ogni giorno mettiamo della musica e come ogni giorno i clienti spensierati si divertono ritrovando un minimo di serenità. Per una combo che non abbiamo potuto calcolare, un gruppo di clienti giovani, complice il fatto che probabilmente ci sarà un nuovo lockdown, hanno pensato che ci potesse essere una festa di Capodanno e nel giro di poco tempo si sono rilassati tutti in piscina con un ovvio sovraffollamento di almeno 6 o 7 persone per quello spazio».

Cosa sarebbe questa «combo perfetta»? Presto detto: un altro cliente che ha filmato tutto dal balcone della sua camera e l'ha inviato a Gabriele Perpiglia, giornalista web n. Perchè se non c’era il video, tutto passava in sordina.

Pangrazzi se ne duole: «Adesso siamo dipinti come persone che organizzano party nascosti o cose allucinanti e veniamo ricoperti di fango, ma non era nostra intenzione offendere nessuno né andare contro la legge e le regole. Per una circostanza sbagliata ci troviamo in una situazione difficile, questa non è la nostra normalità, vogliamo chiedere scusa e dire solo che ci dispiace, spero che possiate capire».

IL VIDEO DELLA FESTA (Gabriele Perpiglia Offical Page Youtube) E LE SCUSE DEL TITOLARE