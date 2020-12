L'ondata di maltempo è passata e ora si annunciano giornate particolarmente fredde.

In Trentino restano chiuse diverse strade a causa del pericolo valanghe, del rischio di caduta alberi o per frane. Transito vietato sui principali passi dolomitici e su altre strade di montagna, come quella del Tonale che collegfa il Trentino con la Lombardia.

Nella foto di Isidoro Bertolini, scattata ieri sera, un tir straniero che si è avventurato malgrado i divieti, nella zona di Fucine, ed è nrimasto bloccato. È stato necessario l'intervento di un trattore privato per trainare il emzzo pesante fino a un parcheggio a Vermiglio.

A causa del pericolo valanghe a Dimaro sono 19 le persone che precauzionalmente hanno dovuto lasciare le abitazioni: dovrebbero poter rientrare oggi, se sarà confermato un calo del rischio

Nella zona, in val di Sole, è stata chiusa anche la strada tra Montes e Bolentina.