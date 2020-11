L'immagine è simbolica, visto il momento difficile che l'Italia e il mondo intero stanno passando: tante voci, suggestioni e impegni diversi che si alleano per un fine superiore. Il filo conduttore in questo caso è rappresentato dalle sonorità delle varie forme d'acqua presenti in una valle alpina.

Quei suoni sono stati raccolti con cura, elaborati con le residenze artistiche che hanno coinvolto i ragazzi delle scuole musicali e poi, con la partecipazione dell'Accademia della Scala, sono diventati una sinfonia che accompagnerà turisti e residenti nel territorio in una maniera simbolica e innovativa per sensibilizzare sull'importanza della tutela delle risorse idriche e della lotta ai cambiamenti climatici.

È questo l'obiettivo del progetto #OP2020 Uno Di Un Milione. A idearlo sono gli artisti del Collettivo OP, in collaborazione con la Comunità della Val di Sole, l'Orchestra e Coro di voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala, Popack.art, Tsm-Trentino School of Management con l'Azienda per il turismo della Val di Sole, Comune di Peio e Pejo Funivie e grazie al patrocinio della Provincia autonoma di Trento.

I dettagli delle cinque fasi di questo sforzo collettivo verranno presentati oggi, venerdì, alle 18.30 durante una presentazione in streaming disponibile qui su Youtube oppure in diretta sulla pagina Facebook della Apt.

La diretta della presentazione del progetto #OP2020 è aperta a tutti e operatori, cittadini e giornalisti potranno fare domande in tempo reale sul progetto, postandole nei commenti sulla pagina Facebook della Val di Sole o contattando in tempo reale su Whatsapp l'ufficio stampa.

«La Scuola di Management del Turismo e della Cultura di Tsm, partner del progetto - dice il direttore Paolo Grigolli - crede nella necessità di attivare un pensiero nuovo, innescato dall'arte che si coniuga con il territorio per valorizzare la sua risorsa fondamentale, l'acqua e l'ambiente».

«Il progetto #OP2020 è un modo originale per ricordare il ruolo centrale che l'acqua ricopre per le comunità montane come la nostra - spiega Fabio Sacco , direttore dell'Apt Val di Sole -. Sostenendolo, abbiamo voluto coinvolgere non solo i residenti ma anche i tanti turisti che affollano i nostri borghi e le nostre montagne. Tutti infatti dobbiamo sentirci protagonisti di una valorizzazione virtuosa delle risorse naturali e della riduzione dell'impatto umano sull'ecosistema montano».