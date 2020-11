Grave incidente in Val di Non sabato sera: fra Romeno e Malgolo due auto si sono scontrate frointalmente, e tre persone sono rimaste gravemente ferite. Due sono state trasportate al Santa Chiara con l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento, atterrato in notturna direttamente sulla strada.

I due feriti gravi sono un 24enne e un 30enne; l’altro ferito, un 36enne, è stato invece accolto al pronto soccorso dell’ospedale di Cles.

Sul posto i vigili del fuoco di Romeno, Taio e Malgolo, due ambulanze del trasporto infermi allertate da Centrale Unica Emergenze 112, ed i carabinieri per i rilievi di rito. Ma anche per la doverosa verifica dell’autocertificazione dei tre coinvolti.

L’incidente è infatti accaduto alle 23, in piena zona “coprifuoco” ed i tre dovranno giustificare cosa ci facessero in giro di sabato sera. Uno, il 36enne (residente a Cles) ha dichiarato che stava tornando dal lavoro. Accertamenti in corso - appena sarà possibile viste le condizioni di salute - per gli altri due giovani.