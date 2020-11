Le immagini della Val di Non compariranno sul principale quotidiano francese.

Grazie a una collaborazione tra ApT Val di Non e Trentino Marketing, infatti, il "viaggio stampa" di due inviati francesi de Le Figaro ha fatto tappa recentemente nellaGior valle trentina.

Il fotografo Olivier Grunewald e la giornalista Bernardette Gilbertas, collaboratori del famosissimo quotidiano fondato nel 1826 a Parigi, hanno visitato le principali bellezze della valle: dal Lago di Tovel a Castel Thun, dal Canyon Rio Sass al Santuario di S.Romedio, passando per il Lago di S. Giustina con i canyon del Novella e conoscendo le aziende locali che producono a chilometro zero.

In realtà una meravigliosa immagine del Lago di Tovel era già comparsa la scorsa estate sul Magazine di Le Figaro, un'immagine talmente bella da convincere il direttore della rivista a dedicare uno speciale al Trentino con ampio spazio dedicato proprio alla Val di Non.

"Per i nostri ospiti, da anni impegnati in reportage naturalistici in tutto il mondo, la Val di Non ha rappresentato una meravigliosa sorpresa!", ha affermato la direttrice dell'ApT Val di Non Giulia Dalla Palma.

E i diretti interessati confermano con parole idilliache: "Il nostro viaggio in Trentino è stato per noi un'esperienza molto bella e ricca. Non potevamo immaginare di trovare montagne e paesaggi così spettacolari, specialmente durante la stagione autunnale! Abbiamo ricevuto gentilezza, generosità e una calorosa accoglienza".

Olivier Grunewald è un fotografo e autore francese che si occupa principalmente di natura, paesaggi e fauna selvatica. Nato a Parigi nel 1959, viaggia in tutto il mondo e collabora a vari progetti con la moglie, Bernadette Gilbertas, geografa e giornalista. Ha prodotto documentari su Wild Earth per la rivista Science and Nature e dal 1997 si è specializzato in vulcani e viaggia per il mondo per illustrare la diversità dei fenomeni e dei paesaggi vulcanici.

A breve uscirà l'articolo sul Magazine allegato a Le Figaro firmato appunto da Bernadette e arricchito dalle foto di Olivier, un ottimo biglietto da visita per un territorio che sta crescendo da un punto di vista turistico e che vuole farsi conoscere anche oltre i confini nazionali.