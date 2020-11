Ruba una e-bike dal garage preso dai Carabinieri: arresto per un marocchino di 25 anni

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per il contrasto ai furti in Val di Non i Carabinieri della Compagnia di Cles hanno colto in flagranza di furto un 25enne marocchino e lo hanno tratto in arresto. I fatti si sono verificati nel comune di Ton, dove l’uomo si è impossessato di una bicicletta elettrica del valore di oltre 2 mila euro, asportandola dal garage di una abitazione in frazione Bastianelli.