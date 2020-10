La Comunità della Val di Sole ha pubblicato un bando per la concessione di assegni di studio per l'anno scolastico 2020-21.

Vista la situazione attuale legata alla pandemia da Covid-19, la presentazione delle domande avverrà esclusivamente per via telematica.

Gli interessati dovranno inviare la documentazione richiesta per la redazione della domanda all'ufficio istruzione della Comunità di Valle (telefono 0463.900509, e-mail istruzione @ comunitavalledisole.tn.it) entro il termine tassativo di lunedì 23 novembre.

L'ufficio provvederà poi all'invio della domanda compilata per la sottoscrizione, che dovrà essere restituita entro e non oltre giovedì 3 dicembre. Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione.

Il bando completo è consultabile sul sito.