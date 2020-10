Nel bosco, al riparo da occhi indiscreti, in val di Non, coltivava le piante di cannabis, in casa aveva pure l’essiccatore per preparare la marijuana. Ma la cosa non è sfuggita all’attenzione della forestale trentina, che hanno individuato il responsabile. Il sequestro di piante e attrezzature è l’esito finale dell’operazione congiunta effettuata nei giorni scorsi in val di Non, in stretta collaborazione con i carabinieri di Cles. Sono state sequestrate diverse piante di cannabis e un quantitativo rilevante di infiorescenze. La perquisizione in casa del sospettato, residente nel comune di Predaia, ha poi portato alla scoperta e al sequestro di un essiccatore e di un dispositivo per la coltivazione in vivaio delle piante.