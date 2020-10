Passeggiata notturna dell’orso in centro paese, lungo le vie principali fino al bar. Ad avvistarlo domenica sera un residente, che stava passando in macchina.



«Transitavo sulla strada e ho visto una “palla” nera, non avrei mai pensato che si trattasse di un orso. Mi sono avvicinato e ha guardato per un istante nella mia direzione, dopodiché ha ripreso a camminare. L’ho seguito un po’, cercando di stare distante per non spaventarlo», spiega.



Il plantigrado è stato visto domenica sera, alle 23, nei pressi di Piazza della Madonnina. Successivamente è sceso lungo via San Pancrazio e via del Giaz, per poi recarsi a valle passando per i prati.



«Non mi sono spaventato, non era la prima volta che lo vedevo», spiega il cittadino di Campodenno. «È già successo due volte sul sentiero Margherita, sopra a Termon, luogo piuttosto frequentato. Nonostante ciò ho deciso di avvisare la forestale chiedendo di effettuare un sopraluogo; la mattina seguente i bambini sarebbero andati a scuola ed ho pensato che fosse meglio mettere in sicurezza la zona», afferma. «Magari si tratta di un animale docile, ma non si sa mai».



Nella frazione di Lover l’orso era già stato avvistato diverse volte, l’ultima incursione è avvenuta un mese fa nei pressi del parco giochi.

«Abitualmente si avvicina al paese ma rimane nella periferia, in quest’occasione ha fatto una passeggiata fino al centro”, dichiara il sindaco Daniele Biada. «Probabilmente è arrivato fino al bar in quanto era quasi mezzanotte e le strade erano deserte», ipotizza Franco Panizza.



In quest’area, in quanto parte del Parco Adamello Brenta, le incursioni dell’orso sono molto frequenti, come testimonia la presenza del plantigrado nel paese di Sporminore alcune settimane fa.