Clamoroso colpo della «banda dei bancomat» stanotte in Val di Sole: i banditi hanno fatto saltare lo sportello della Cassa Rurale a Mestriago.

Il colpo all’1 di notte con una esplosione che si è sentita in tutta la vallata: hanno usato probabilmente una bombola di gas, per far esplodere il bancomat, e la deflagrazione ha paticamente distrutto tutto l’ufficio, come si vede nelle foto di Isidoro Bertolini.

I banditi hanno agito rapidamente, e si sono allontanati a bordo di una Panda, poi risultata rubata a Terzolas, e rinvenuta a Costa Rotian: probabilmente un basista li stava aspettando per fuggire con un’altra auto verso il Bresciano.

Ingenti i danni, ancora da quantificare il bottino, ma sarebbe una cifra vicina ai 100 mila euro: i Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Cles hanno avviato le indagini.