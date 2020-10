Ha affidato la sua capretta tibetana a un vicino, perché la tenesse temporaneamente nel recinto con altri animali, ma senza dirgli niente il vicino di casa ha venduto l'animale. Ed ora Federica, di Folgaria, la cerca disperatamente.

Il suo è un appello apparso oggi su Facebook, con tanto di foto. E si rivolge ad un gruppo social della val di Non: "Volevo chiedere un immenso aiuto , non so più come fare altrimenti... Inizio anno 2020 nel paese di Folgaria una terza persona ha ceduto o venduto (questo non lo so perché non me lo ha voluto dire), la mia capretta tibetana che era appoggiata nel suo recinto con altri animali per qualche mese finché potessi sistemare un nuovo recinto per farla tornare nuovamente con la cavalla con cui è cresciuta ...

Cerco disperatamente questa/e persona/e a cui è stata ceduta a mia insaputa che so solo siano due signore di un paese in Val di Non. È tutta nera e quando l’ho lasciata aveva un collarino rosso al collo. Non so più come ritrovarla, sono mesi che combatto contro questa persona inutilmente e vorrei solo tornasse a casa".

Per chi ha informazioni: Federica Luchetta su Facebook.