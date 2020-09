L’edizione 2021 della Ciaspolada si farà. La classica corsa su racchette da neve sarà disputata il 5 gennaio: decisione già assunta dalla direzione della Podistica Novella, che domani sera si riunisce in assemblea, che prevede, all’ordine del giorno, anche il rinnovo del direttivo.

“Solo insieme e con il supporto di tutti si può crescere”, viene affermato dall’attuale direttivo. “Per crescere ancora abbiamo il bisogno di tutti e di forze nuove. Sentiamo e leggiamo spesso consigli e critiche, ci piacerebbe che coloro che hanno proposte per migliorare vengano a dare una mano concretamente”. Di qui l’invito a tutti di partecipare ai lavori assembleari, dove ognuno avrà diritto di parola; chi intendesse entrare a far parte del consiglio direttivo può far pervenire la propria disponibilità comunicandolo alla Podistica Novella (0463/830180), al presidente Gianni Holzknecht (348 / 7094592) o all’indirizzo di posta elettronica novella@ciaspolada.it.

Tornando alla manifestazione sportiva, il direttivo ammette che “il difficile momento che tutti stiamo ancora vivendo e che tanto ha inciso sulla vita delle nostre comunità ha avuto effetti pesanti anche sulla vita del volontariato sociale, sportivo e culturale”, ma che ciò nonostante “c’è grande voglia di ripartire e di puntare a nuovi e ambiziosi traguardi”.

Per la Ciaspolada 2021 “sono allo studio della società proposte e misure in grado di garantire sicurezza e rispetto delle misure dettate dalla pandemia in atto”; viene sottolineato come qualcuno non manchi di ricordare “i fasti delle edizioni partecipate da seimila concorrenti”, ma i tempi cambiano, e nonostante tutto “la Ciaspolada mantiene ancora il proprio fascino”. L’edizione 2019 è stata prova di Campionato del mondo; preambolo al sempre più vicino riconoscimento ufficiale dello sport per la corsa con racchette da neve.

La ciaspolada è una delle più importanti e antiche gare di ciaspole, conosciuta a livello internazionale e organizzata in gennaio a Fondo, in Valle di Non, in La prima edizione risale al 1972. Il percorso è lungo circa 8 km, tutti da percorrere rigorosamente con le ciaspole sulla neve. La gara è aperta non soltanto ai professionisti, ma anche ad amatori, tanto che la partenza, specie negli ultimi anni, è sempre affollatissima.