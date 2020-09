Sarà un amministrazione comunale targata Ruggero Mucchi bis il prossimo quinquennio: il primo cittadino uscente ha infatti nettamente battuto l'avversaria Carmen Noldin con una percentuale di voti che si attesta al 71,65%.

La coalizione a sostegno di Mucchi, composta dalle 3 liste Patt, Cles Futura e Passione Clesiana ha ottenuto 2.563 preferenze, mentre quella della sfidante, con le due liste SiAmo Cles ed Insieme per Cles 1.014, pari al 28,35%. 3.757 le schede scrutinate, delle quali 3.577 valide, 180 schede bianche e 69 nulle. 464 totali le schede con l'espressione del voto unicamente al sindaco - ossia senza l'indicazione di candidati delle liste - : 266 per Mucchi, 198 per Noldin. Analizzando i voti di preferenza, il Partito

Autonomista la fa da padrone con il 50,95 (1.586 voti, 9 seggi in consiglio comunale), seguito da SiAmo Cles al 14,42% (449 voti, 2 seggi), Passione Clesiana al 11,92% (371, 2 seggi), Insieme per Cles all'11,79% (367 voti, 2 seggi) e Cles Futura al 10,92% (340 voti, 1 seggio). In consiglio comunale sono riconfermati Aldo Dalpiaz, Massimiliano (Max) Girardi, Fabrizio Leonardi, Adriano Taller, Cristina Marchesotti (Patt), Diego Fondriest, Massimiliano (Max) Fondriest (Passione Clesiana), Luciano Bresadola ed il ritorno di Giuseppina (Giusy) Gasperetti (Insieme per Cles), dal 2010 al 2015 assessore nella giunta della sindaca Maria Pia Flaim.

Le nuove leve sono Stella Menapace, Francesca Endrizzi, Andrea Iddau e Simona Malfatti del gruppo Patt, Amanda Casula di Cles Futura mentre in minoranza, accanto a Noldin, Bresadola e Gasperetti, siederanno Marco Cattani - volto noto nel capoluogo, è infatti l'attuale presidente del Consorzio Cles Iniziative, l'associazione dei commercianti - e Claudio Taller di SiAmo Cles.