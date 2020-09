Fra le molte sorprese del giorno, c’è da registrare anche la clamorosa sconfitta di Giacomo Bezzi ad Ossana. Il navigatore di lungo corso della politica trentina - un po’ come il suo ex collega parlamentare Panizza a Campodenno - subisce una pesante sconfitta contro la giovane Laura Marinelli.

Marinelli è sindaco con 335 voti (un bel 59,4%), e Bezzi invece si deve fermare a 241 (40,5%).

La Marinelli ha 32 anni, e in campagna elettorale Bezzi (che di anni ne ha 57) aveva sprezzantemente dichiarato: «Sono molto più giovane di lei come entusiasmo». Un entusiasmo che però non gli è bastato.

Il fatto è che Laura Marinelli partiva da una bella esperienza come assessore comunale uscente, con una lunga lista di competenze: turismo, ambiente, urbanistica, cultura, sociale e politiche giovanili.

«La sfida per Ossana è quella del cambiamento. Vogliamo girare pagina» diceva Marinelli in campagna elettorale.

Marinelli - primogenita di tre sorelle, madre fisioterapista, padre oggi in pensione e con un passato da operaio forestale - lavora al Centro per l’impiego. In tasca ha una laurea in scienze politiche, con specializzazione in management per lo sviluppo sostenibile (conseguita a Utrecht). Ed ha schierato una squadra potente, un mix di giovani e persone di esperienza: come il vicesindaco Sandro Costanzi.

Ultima curiosità, la sua lista si chiama «Vergot per Cusiano, Fucine e Ossana». Perché questo nome?

«È una parola del nostro dialetto. L’abbiamo scelta perché ci teniamo alle nostre radici. Qualcosa (vergot) è sempre meglio di niente ed è comunque più concreta di “tutto” perché non si può fare tutto».