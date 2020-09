Franco Panizza di nuovo battuto, a Campodenno eletto Biada che vince per soli 10 voti

Aveva nostalgia della politica, e dopo la solenne bocciatura alle ultime elezioni politiche (fu battuto da Andrea de Bortoldi nel seggio di Trento-Val di Non e Sole), l’ex assessore provinciale ed ex senatore Franco Panizza correva per la poltrona di sindaco di Campodenno. Ma ha ricevuto una beffarda trombatura: ha vinto il sindaco uscente Daniele Biada per soli 10 voti.

Franco Panizza ha raggiunto infatti 510 voti con una percentuale del 49.51%, ma il suo concorrente Daniele Biada viene eletto con 520 consensi (il 50,49%)

La differenza è di soli 10 voti, con tanti voti persi: 34 schede non valide di cui 16 bianche.

Niente municipio per Panizza, dipendente della Regione in distacco, che rimarrà a fare il «segretario geografo» di Vittorio Sgarbi al Mart.