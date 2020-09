Si chiama «Autunno, la buona stagione» la proposta dell'Apt Valle di Non per la stagione autunnale, con tante idee per chi sceglie di visitare la valle in questa stagione e uno sconto per chi decide di soggiornare negli hotel e strutture ricettive che hanno aderito alla proposta. Tra le diverse attività pensate per la stagione, da segnalare quelle relative ai castelli.

La prima è «Castelli e sapori d'autunno» a settembre e ottobre. La proposta include la visita a castel Nanno e in seguito castel Valer, spettacolare con i suoi giardini con i colori dell'autunno e merenda in un agritur della zona, a base di strudel. In calendario il 22 settembre, 6 e 20 ottobre alle 15, con ritrovo al parcheggio di castel Nanno. Castel Belasi (foto) , invece, ospiterà il 25 ottobre alle 16 «Distillati a castello» con visita al maniero e nelle sue sale, insieme ai responsabili della distilleria Pezzi, si approfondirà il mondo delle grappe e dei distillati.

Sarà invece il miele il prodotto protagonista, nelle giornate del 22 e 29 ottobre con «Mieli Thun fa rima con castel Thun» con degustazione di mieli all'azienda Mieli Thun, appena sotto l'omonimo castello e successiva visita allo stesso.

Il ritrovo sarà alle ore 10 presso l'azienda. Infine il 31 ottobre visita a Palazzo Nero e a castel Coredo con ritrovo alle 15 all'ufficio turistico del paese per conoscere le storie dei processi alle streghe e, al castello, assistere ad una rievocazione storica di quei fatti. Tutte le attività sono su prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno prima al numero 0463/830133.

Per visitare i castelli, invece, da tener presente che castel Nanno apre tutte le domeniche fino al 1° novembre come castel Coredo, e fino a novembre, ma tutti i giorni, anche castel Valer con la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo per più castelli, castel Belasi fino alla prima domenica di settembre e successivamente dal 12 settembre fino al 1 novembre i fine settimana e i giorni festivi. Per castel Thun, aperto anche la prima domenica di settembre, da segnalare anche, il 13 settembre «DiCastelinCastello» attività per famiglie alle 15 per scoprire il castello come in un gioco dell'oca, prenotazione obbligatoria su www.buonconsiglio.it selezionando castel Thun. Per «Autunno la buona stagione» rivolgersi agli uffici Apt della valle di Non o www.visitvaldinon.it.