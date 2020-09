Non sempre la caccia finisce bene per l’orso, quando di mezzo c’è un animale sì mansueto, come la mucca, ma nello stesso tempo deciso e possente. E per nulla intenzionato a finire come colazione del plantigrado.

Lo dimostra questa mucca che, puntata dall’orso in un pascolo in val di Non, ha reagito con coraggio affrontando il predatore e facendolo arretrare e desistere dai suoi programmi. All’orso non resta che la fuga.