Non è bastato l'intervento tempestivo del Soccorso Alpino, dell'ambulanza e del medico rianimatore con l'equipe sanitaria intervenuto con l'elicottero dei Vigili del Fuoco da Trento: un uomo di 86 anni, impegnato in una escursione nei boschi di Ruffré sotto la Mendola, è deceduto questa mattina per un infarto

L'allerta è scattata alle 10.30 di oggi, quando l'uomo - che era insieme ad una comitiva di parenti e amici - ha avuto un malore e si è accasciato al suolo privo di sensi.

Immediato l'allarme, con ambulanza, Vigili del Fuoco di Ruffré, Soccorso Alpino e carabinieri che hanno raggiunto il rifugio Mezzavia, raggiungendo l'uomo sul sentirro Sat 500.

Iniziate le manoivre di rianimazione, sono stati raggiunti dall'elicottero; purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, ed è deceduto sul posto.