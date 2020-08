Ci sarà da lavorare per qualche giorno, al magazzino della cooperartva Coba di Denno, in Val di Non, dopo la tempesta di vento che ieri pomeriggio si è abbattuta sul Trentino settentrionale. Se nel vicino Alto Adige il temporale ha portato grandine disastrosa (soprattutto in Venosta e nella zona di Merano), in Val di Non il tutto si è risolto con una mezz'ora di raffiche di vento anche molto forti.

I danni più gravi, appunto, alla Coba dove il vento ha abbattuto le pile di cassoni di plastica pronti per la prossima raccolta. Migliaia di cassoni sono stati abbattuti dal vento, che li ha dispersi nel piazzale.

Nessun danno alle persone, ma sicuramente un gran lavoro per sistemare tutto, nei prossimi giorni, prima del via della raccolta della frutta.