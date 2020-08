Si è concluso positivamente verso le 19 di ieri un intervento in Valpiana (Val di Sole) per la ricerca di un ragazzo del 2005 di Pisa. Il ragazzo si era allontanato in mattinata per un'escursione in solitaria intorno a malga del Doss. I genitori, dopo lo scoppio di un temporale e non riuscendo a mettersi in contatto con il ragazzo tramite il cellulare per mancanza di campo, hanno deciso di chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 17.20.



Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento di una quindicina di operatori delle Stazioni Val di Sole e Vermiglio. I soccorritori hanno cominciato a perlustrare i sentieri che si sviluppano intorno a malga del Doss, mentre i Vigili del Fuoco si sono concentrati sulle strade forestali della zona. Nel mezzo delle ricerche, il ragazzo è riuscito a comunicare telefonicamente con i genitori e a fornire informazioni sul luogo dove si trovava. I soccorritori lo hanno quindi raggiunto a poca distanza dalla malga del Doss e riaccompagnato a valle in Valpiana dai genitori. Incolume, il ragazzo non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.