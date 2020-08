Il fortunale dell’altra notte, con la frana di acqua e fango in Val Taviela a Pejo, non ha danneggiato le fonti dell’acqua: lo specifica Idropejo, azienda che imbottiglia la preziosa acqua minerale. La ditta aveva infatti fermato ieri la produzione, ma solo per motivi precauzionali e di incolumità dei suoi dipendenti.

«Lo stabilimento di acqua Pejo è stato chiuso in via cautelare per la sicurezza dei lavoratori e nelle prime ore di oggi ha ripreso la normale attività» comunica l’azienda.

Nessuna contaminazione né infiltrazione di fango nelle sorgenti: l’imbottigliamento è ripreso, i controlli di qualità ceritificano che non vi è stato alcun danno alla produzione.