La Val di Non è in lutto per la morte di un piccolo angelo: è morta a soli dieci anni la piccola Giada Paternoster, di 10 anni, di Ton.

La brutta notizia è giunta venerdì sera, dall’ospedale di Bergamo, dove la piccola si trovava da poco meno di una settimana.

Giada Paternoster si era sentita male sabato scorso: un malore improvviso, poco dopo le 21.30: era stata trasferita con la massima urgenza al Santa Chiara di Trento, poi nel centro specializzato della città orobica. Ma non si era più ripresa.

Ora grazie alla generosità di mamma Barbara e di papà Walter, attraverso Giada altri potranno continuare a sperare. I funerali questo pomeriggio, alle 17.

