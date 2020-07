C'era una folla muta, dolente e solidale, attorno alla chiesa di Vigo di Ton dove si sono tenuti alle 17 i funerali della piccola Giada Paternoster, la bambina di 10 anni deceduta l'altroieri, dopo che un malore improvviso l'ha colpita senza preavviso nella sua casa, alla frazione Bastianelli.

Alla cerimonia ha partecipato tutta la Val di Non: ci sono i suoi compagni di classe, che hanno preparato un enorme mazzo di palloncini bianchi, per farli volare in cielo come ultimo saluto. Davanti alla piccola bara i genitori di Giada, i fratelli, Yuri e Ylenia, gli zii, i cugini, e l’intera comunità di Ton, che in queste giornate devastanti sono sempre state vicine alla famiglia Paternoster. Che ha deciso un atto di grande solidarietà: acconsentire alla donazione degli organi, che hanno salvato altre vite umane.

La brutta notizia era giunta venerdì sera, dall’ospedale di Bergamo, dove la piccola si trovava da poco meno di una settimana. Giada Paternoster si era sentita male sabato 18 luglio: un malore improvviso, poco dopo le 21.30: era stata trasferita con la massima urgenza al Santa Chiara di Trento, poi nel centro specializzato della città orobica. Ma non si era più ripresa.

Ora grazie alla generosità di mamma Barbara e di papà Walter, attraverso Giada altri potranno continuare a sperare.

IL VIDEO: ADDIO CON I PALLONCINI