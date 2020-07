Nuovo avvistamento di un orso da vicino, in Val di Non: questa volta è l'orso che - attraversando i filari di mele - cerca di andarsene, ma i contadini lo «chiudono» con due auto, facendo retromarcia per bloccargli la strada e filmarlo meglio.

Alla fine l'orso trova il modo di passare e scapare a gambe levate.

ECCO IL VIDEO