Viveva da qualche tempo nel Bresciano, a Edolo, e ieri è morto in uno schianto in moto: si tratta di Walter Magnani, originario di Segno, di soli 25 anni.

Il sinistro è accaduto ieri sera a Sonico, in provincia di Brescia. Erano a poco passate le 18 quando Magnani, in sella alla sua moto, si è schiantato contro il rimorchio di un camion che stava facendo manovra per entrare in un parcheggio.

Il giovane centauro è morto sul colpo. Walter Magnani avrebbe compiuto 26 anni. Aveva frequentato l’Enaip di Cles, ora lavorava come boscaiolo ed aveva due figli, un bimbo di 4 anni e una bimba di 2 anni e mezzo.

Grande appassionato di moto, Magnani pubblicava spesso sulla sua pagina Facebook post inneggianti alla libertà delle due ruote.