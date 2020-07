Ieri, al centro Ursus Adventures a Cusiano di Ossana, era prevista una festa. Dopo la tragica morte di Andrea Rosetti i suoi amici si sono chiesti che fare. «Abbiamo pensato di sospenderla - spiegava al mattino il socio Alessandro Fantelli - ma lui non sarebbe stato d’accordo. Perché una persona così si deve ricordare con una festa».

E così, gli amici di Andrea, invece di fermare tutto, hanno deciso di salutarlo come avrebbe voluto lui: con un sorriso e una risata.

L’appuntamento, con chi voleva bene al 42enne scomparso, è stato anzi rilanciato dalla pagina Facebook del centro Ursus Adventures: «Oggi il destino ci ha giocato un brutto scherzo, portandoci via Andrea. Tutti quelli che lo hanno conosciuto sapranno ricordarsi della sua energia, della sua positività contagiosa, della sua voglia di avventura.

Vorremmo ricordarlo così, con allegria e spensieratezza, per questo vogliamo invitarvi alle ore 19.30 presso il bar di Ursus Adventures, per un brindisi in suo onore, per fare una risata, proprio come avrebbe voluto fare lui. Ciao Rose, fai il bravo».

E all’appello hanno riposto in molti. In cerchio, abbracciati, con il nodo alla gola ma un sorriso diretto ad Andrea, hanno ricordato l’amico scomparso, accompagnati dalla musica (foto Isidoro Bertolini).

E travolgente è stata l’onda di affetto di chi ha deciso di affidare a Facebook un pensiero per ricordare il 42enne. Gli amici romagnoli, chi lo aveva conosciuto come maestro di snowboard a Campiglio o durante le attività in val di Sole. Molti ne ricordano il sorriso aperto e sincero, la disponibilità, l’energia e il carattere determinato.

E per tutti, accanto all’incredulità per una morte improvvisa, una certezza: «Non ti dimenticheremo».

Nella foto: l'auto di Rosetti sopo il tremendo schianto

