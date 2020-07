Nel tardo pomeriggio di oggi due escursionisti lombardi sono stati soccorsi sul Monte Gardene in Val di Sole a una quota di circa 2.200 m.s.l.m. sopra il Rifugio Malga Artuic. I due escursionisti, dopo aver perso la traccia del sentiero, si sono ritrovati su una cresta particolarmente impervia. In difficoltà, anche a causa del sopraggiungere di un temporale, hanno preferito chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 16.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento di una squadra di otto operatori della Stazione Val di Sole. In circa 45 minuti i soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti, illesi, percorrendo il sentiero e la cresta rocciosa della montagna, per poi riaccompagnarli a valle a piedi in sicurezza fino al lago dei Caprioli (Pellizzano). L’intervento si è concluso verso le 19.30.