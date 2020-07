Sono stati tanti i messaggi di cordoglio arrivati ieri alla famiglia di Fabio Moreschini. Messaggi che testimoniano il dolore per la scomparsa di un uomo ben voluto e sempre pronto ad aiutare gli altri, e anche l'incredulità per un incidente che nessuno poteva immaginare accadesse proprio a lui. Oggi pomeriggio verrà celebrato il funerale.

Moreschini, 83 anni, è stato trovato senza vita lunedì sera in zona Cadini, in un'area compresa tra Peio e Peio Fonti. Era andato a cercare funghi e conosceva molto bene quei posti. Ricordano i familiari che il bosco era la sua vita: amava passeggiare lungo i sentieri, andare per funghi, osservare il legno delle piante. La passione per la sua professione di falegname era continuata anche dopo la pensione. Non diceva mai di no alla gente del suo paese e ai suoi amici: sistemava mobili e porte, lavoretti che seguiva con grande dedizione nella sua piccola bottega.

Lunedì, come tante altre volte, aveva salutato la moglie verso le 15 per andare a fare un giro nei boschi. Alle 17, non vedendolo rientrare a casa, la donna ha dato l'allarme. Lo hanno cercato i vigili del fuoco volontari della zona ed il soccorso alpino. Erano pronti anche i droni per le verifiche dall'alto ed i cani molecolari per setacciare il bosco, ma il corpo di Fabio Moreschini è stato ritrovato prima che venissero attivati i rinforzi: era a terra, senza vita. Fatale una botta al capo in seguito ad una caduta. A tutti i soccorritori va il ringraziamento della famiglia.

Fabio Moreschini lascia la moglie Enrica, le figlie Orietta e Roberta, e tre nipoti. Questo pomeriggio alle 14.30 si terrà la cerimonia funebre presso il cimitero di Peio paese.