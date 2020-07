Era uscito per andare a funghi, camminando tra i suoi amati boschi, poco dopo pranzo, intorno alle 15, come faceva spesso.

«Resto fuori un’oretta», avrebbe detto alla moglie Enrica, salutandola. Purtroppo, però, a casa non ha fatto più ritorno: Fabio Moreschini, classe 1936, falegname in pensione di Peio, è stato ritrovato morto in serata dopo le ricerche durate per un paio di ore.

Alle operazioni hanno preso parte i Vigili del Fuoco volontari di Peio e Ossana, oltre al Soccorso Alpino e naturalmente ai Carabinieri.

L’uomo ha parcheggiato l’auto in località Mezzoli, tra Peio e Peio Fonti, e si è diretto a piedi per il suo giro a caccia di funghi. Poi, per cause ancora da accertare, la caduta nel bosco: forse uno scivolone, ma Moreschini è ruzzolato in un canalone. Quella parte di montagna è caratterizzata da alcune parti pianeggianti e altre piuttosto scoscese e proprio in uno di quei punto l’uomo avrebbe perso l’equilibrio.

