Da ieri hanno riaperto i castelli della Val di Non, con una importante novità: sarà visitabile anche Castel Belasi.

Castel Valer e Castel Coredo con Palazzo Nero sono aperti dal 1° luglio, Castel Nanno e Castel Belasi, dal 4. Tutti, con differenti periodicità, saranno visitabili fino al 1° novembre.

Per turisti e residenti ecco l’atmosfera sospesa nel tempo, tra i passaggi segreti, i loggiati e le sale che hanno fatto da testimoni a feste, battaglie, cortei, nonché, qualche volta, a vicende cruente come i processi alle streghe o la triste fine degli amanti, osteggiati dalle famiglie rivali, Melisenda e Ludovico di Castel Nanno.

La “valle dei castelli” in questo 2020 può contare su una prestigiosa new entry: Castel Belasi. Con le sue mura (XIV e XVI secolo), la torre pentagonale, il cammino di ronda e i merli, è il castello-fortezza per eccellenza. Oltre che per la particolarità delle fattezze, si distingue per la posizione panoramica in mezzo ai meleti che regala uno spettacolare colpo d’occhio sulla vallata e sugli altri manieri del territorio.

Il castello sarà visitabile senza prenotazione e con orario continuato dal martedì alla domenica, fino al 6 settembre, e, successivamente, nei weekend e nei giorni festiv. Sarà attivo un servizio di audioguida.

«Il 2020 doveva essere l’anno di Castel Belasi -afferma il sindaco di Campodenno Daniele Biada- con l’apertura prevista già in primavera, ma purtroppo l’emergenza sanitaria ha bloccato tutto. Rimane però la soddisfazione di questa apertura estiva e della bella collaborazione che abbiamo strutturato con l’ApT Val di Non. Sono sicuro che nel prossimo futuro riusciremo a proporre una serie di iniziative culturali che porteranno migliaia di persone a Castel Belasi e arricchiranno il già ricco panorama di eventi proposto in valle».

Orari e prezzi:

• Castel Valer, su prenotazione (con un giorno di anticipo), dal 1° luglio al 1° novembre. Intero: 10 euro; ridotto 8 euro (minori di 18 anni o adulti possessori di Trentino Guest Card); 6 euro, minori di 18 anni possessori di Trentino Guest Card. Biglietto per nuclei famigliari: 25 euro. Gratis minori di 4 anni in nucleo famigliare.

• Castel Coredo e Palazzo Nero, su prenotazione (con un giorno di anticipo), dal 1° luglio al 1° novembre. Intero: 9 euro; ridotto 7 euro (minori di 18 anni o adulti possessori di Trentino Guest Card); 5 euro, minori di 18 anni possessori di Trentino Guest Card. Gratis minori di 4 anni in nucleo famigliare.

• Castel Nanno: aperto ogni domenica (in agosto anche il sabato), con orario continuato, dalle 10 alle 17. Intero: 6 euro; ridotto 5 euro (minori di 18 anni o adulti possessori di Trentino Guest Card); 4 euro, minori di 18 anni possessori di Trentino Guest Card. Gratis minori di 4 anni, in nucleo famigliare.

• Castel Belasi: aperto dal martedì alla domenica con orario continuato, dalle 10 alle 18. Intero: 4 euro. Con audioguida, 6 euro. Gratis minori di 8 anni.

Biglietti cumulativi:

• Castel Nanno + Castel Valer, a partire da 12 euro • 4 castelli, euro 25.