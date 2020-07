Dietro ogni sentiero del Trentino, ci sono tenaci volontari della Sat, che si prendono cura del loro territorio e permettono a residenti e turisti di godersi la montagna in sicurezza. Per questo oggi pubblichiamo questa foto, tratta da Facebook: è la squadra della Sat di Malè che ha terminato in questi giorni la manutenzione del sentiero numero 308 da località

Pra' dela Selva a località Regazzini. Ora tutto percorribile.

Un ringraziamento ai volontari: Alex, Aldo, Agostino, Elia, Mauro, Roberto e non per ultimo Pierino. Bravi, ben fatto.