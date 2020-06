AGGIORNAMENTO: l’uomo di 57 anni deceduto a Bresimo, in val di Non, ha perso la vita a causa di un incidente con il trattore località Baselga di Bresimo.



Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato sbalzato dal mezzo in una ripida rampa dopo averne perso il controllo. Sul posto i vigili del fuoco di Bresimo e di Livo.

Infortunio mortale questa mattina nei boschi di Bresimo. Una persona, presumibilmente un boscaiolo impegnato in lavori forestali, ha perso la vita. Si tratta di un uomo di 57 anni. I soccorritori, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero, con équipe di rianimazione a bordo, non hanno potuto fare nulla.



L’uomo è deceduto sul posto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9.30 di oggi.



Notizia in aggiornamento.