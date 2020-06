Nuovo gestore per il Bici Grill di Pellizzano cercasi. L’amministrazione comunale ha indetto un’asta pubblica per l’affido in concessione della struttura adibita a bar nella zona sportiva di Pellizzano, importante meta all’interno dell’offerta turistica della Val di Sole.

La durata della concessione sarà di un anno (dal 27 giugno 2020 al 26 giugno 2021), con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali, e il canone annuo posto a base d’asta è pari a 2.400 euro al netto dell’Iva.

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio delle offerte segrete, in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta, e la seduta di gara pubblica è fissata per lunedì 22 giugno alle 11.30 nella sala consiliare al 2° piano del municipio di Pellizzano in Piazza Santa Maria.

I locali in concessione verranno consegnati comprensivi di arredi e attrezzature e il pubblico esercizio dovrà essere aperto per almeno 3 mesi all’anno. Per il 2020 la data di decorrenza dell’apertura verrà concordata dall’aggiudicatario con il Comune, compatibilmente con la conclusione della procedura di affidamento.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire in Comune la propria offerta entro le 11 di lunedì 22 giugno. Il bando completo e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale comune. pellizzano.tn.it.

(Foto Isidoro Bertolini)