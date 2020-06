Con pioggia, sole e caldo, si sa, spuntano i porcini. E in questi giorni i raccoglitori appassionati iniziano a tornare a casa con discreti bottini.

Come è accaduto ad Andrea Caset di Cles che ha trovato due grosse "brise" che insieme pesano la bellezza di 1 chilo e 300 grammi e come prima "raccolta post Covid" non è male e neppure molto frequente per la stagione. C'è da esserne soddisfatti.