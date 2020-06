Ultimo giorno di chiusura del confine e turisti rispettosi, al passo del Tonale, immortalati oggi dall'obiettivo di Isidoro Bertolini.

A destra, in Lombardia, affollato parcheggio del bar pieno, con le moto che non hanno osato passare sull'altro lato, malgrado non vi fossero più le forze del'ordine a presidiare; A sinistra, i parcheggi vuoti in Trentino.