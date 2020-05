Incidente questa mattina in Valle di Non: poco dopo le 10 due auto si sono scontrate a Varollo, una delle frazioni di Livo.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo di Livo che, coordinati dal capoplotone Danilo Zanotelli, hanno estratto uno dei due conducenti con le pinze idrauliche.

Entrambi i coinvolti, un 64enne ed una 70enne, sono stati trasferiti all'ospedale di Cles in condizioni fortunatamente non gravi: in ospedale anche i vigili del fuoco venuti a contatto con i feriti, per essere sottoposti ad accertamenti nell'ambito dell'emergenza Covid.