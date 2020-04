È grave un bambino di appena due anni caduto dal secondo piano di una casa in centro a Cles, in val di Non.



L’allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato pochi minuti dopo le 11 di questa mattina: immediatamente sono stati mobilitati i soccorsi, arrivati sul posto con una ambulanza e el’elicottero con l’équipe di rianimazione a bordo. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.



Il piccolo, precipitato da una finestra, una volta stabilizzato, è stato portato in pronto soccorso.



Le sue condizioni sarebbero gravi e si sta valutando se trasportarlo a Verona.