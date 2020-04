L'elicottero di Trentino Emergenza è stato chiamato verso le 16.40 a Grumes in Valle di Non per il soccorso di una bambina di 9 anni ferita a seguito di una caduta.

Dalle prime informazioni la piccola sarebbe cosciente. L'intervento è ancora in corso in codice rosso.

La piccola è caduta da un muretto di alcuni metri e i parenti hanno dato l'allarme.

Viene portata all'ospedale Santa Chiara.