I pazienti del reparto Covid-19 dell’ospedale di Cles nel giorno di Pasqua hanno ricevuto dal personale sanitario delle uova di cioccolato dell’Ail, donate dal coro parrocchiale di Preghena.

Infermiere e operatori sociosanitari le hanno distribuite strappando un sorriso.

“Non sarà un gesto eclatante, - spiegano - ma volevamo come sempre farli sentire meno soli e parte della comunità, seppur in un momento per loro di grande sofferenza e preoccupazione”.

Le uova erano accompagnate da un biglietto affettuoso di auguri.

Ecco il biglietto di auguri