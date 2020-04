L'albergo è chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus e la cerva senza grandi timori si avvicina fino all'ingresso per mangiare le mele.

Accade all'Hotel Viridis di Cagnò. "In questi giorni - scrivono i titolari su Facebook - la natura si sta riprendendo i propri spazi. Visto che non possiamo coccolarvi con la nostra cucina, abbiamo pensato di coccolare gli “abitanti” dei nostri boschi. E così dopo una settimana abbiamo scoperto che questa cerva è particolarmente ghiotta delle mele della Val di Non".

GUARDA IL VIDEO