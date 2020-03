are noi vigili del fuoco. In questo periodo nero siamo già costretti a intervenire in ranghi ridotti, un contagio all’interno del corpo vorrebbe dire quarantena per tutti gli altri vigili andati in contatto, e questo significherebbe una sospensione del nostro servizio. Non vorremmo mai non poter garantire l’interventistica primaria, ed è anche per questo che dobbiamo prendere tutte le precauzioni del caso.Vi preghiamo, in caso di chiamata di avvisarci se avete sintomi influenzali che potrebbero essere riconducibili al virus Covid-19, e mantenere le distanze di sicurezza.Con una buona collaborazione, tutto sarà più facile!Una raccomandazione, da parte dei vigili del fuoco e dell’amministrazione comunale che in questo periodo è più che mai attenta alla salute del nostro paese. #iorestoacasa Facciamolo tutti, per il nostro bene".