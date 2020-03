Se le persone si dimostrano dure a capire a volte è meglio ricordargli le cose. Così, tra i tanti che rispettano i divieti anti-contagio Covid-19, ci sono quelli che se ne fregano o cercano di aggirarli.

I vigili del fuoco di Vermiglio, dunque, da questo pomeriggio stanno girando nel paese con una camionetta dotata di altoparlanti per ricordare alle persone di stare in casa per la loro salute e per quella degli altri.

Vermiglio è uno dei comuni trentini che registrano molti contagi. Ieri se ne contavano 17. E' il comune con le piste da sci sul Tonale che furono prese d'assalto dai lombardi due week-end fa.

La stessa cosa la stanno facendo i vigili del fuoco a Trento, Riva del Garda e in tanti paesi del Trentino.

GUARDA IL VIDEO di Isidoro Bertolini