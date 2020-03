Un quarantenne della Valle di Non non ha affatto gradito le misure, sempre più rigide, di contenimento per la diffusione del Covid-19.

Così, dopo averlo scritto sulla sua pagina Facebook, ed aver ricevuto post indignati da altri utenti, è uscito per incontrare un pò di amici.

Qualche utente ha però segnalato il comportamento irresponsabile al numero di pronto intervento. I carabinieri della Stazione di Novella lo hanno fermato e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Altro è caso di divieto non rispettato è quello di una turista 45enne di Foligno, fermata dai carabinieri mentre stava andando a cena da amici in val di Fiemme, ovviamente senza giustificato motivo.