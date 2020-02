Un iceclimber è stato soccorso nella mattinata di ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitato per circa sei metri sulla cascata di ghiaccio delle Grotte (Valorz, Val di Rabbi). L’uomo stava affrontando il secondo tiro da primo di cordata quando è precipitando per alcuni metri sbattendo la testa contro il ghiaccio. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 11 da parte del compagno di cordata.



Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul ferito, sempre cosciente, il Tecnico di Elisoccorso e l’Equipe medica. A supporto dell’equipaggio dell’elisoccorso è intervenuto anche un operatore della Stazione Val di Sole. L’iceclimber è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento.