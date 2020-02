Nuova ondata di malori, a Folgarida, nella stessa struttura che aveva visto, a fine gennaio, oltre duecento studenti messi ko da malesseri di natura gastrointestinale.



Questa volta una trentina di ragazzi italiani, provenienti dalle Marche, e altri coetanei scozzesi, anch’essi in Trentino per la settimana bianca, sono stati male, probabilmente per un virus.



Secondo le prime informazioni raccolte, già ieri sera qualche ragazzo ha accusato forti malesseri, che si sono accentuati nella notte per poi “esplodere” questa mattina.



Così, a distanza di pochi giorni, a Fogarida si sono rivissute le scene già viste: grande spiegamento di mezzi sanitari, con diverse ambulanze arrivate in albergo insieme al personale del 118, forze dell’ordine, con i carabinieri e i Nas (Foto Isidoro Bertolini).



Tutte da chiarire le cause: la struttura era stata passata ai raggi X dai Nas dopo la mega intossicazione di fine gennaio, ma non erano emerse irregolarità. Inoltre le cucine erano state completamente sanificate.

IL RACCONTO DEL DOTTOR CAPUTO - VIDEO