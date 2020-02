«La Pro loco di Coredo con grande stupore ha appreso che la vicenda del Maso Alpenvidenhof avrebbe carattere doloso».

In un breve comuncato la Pro loco afferma che il direttivo ha appoggiato con entusiasmo fin da subito il progetto del film che si girerà all’interno della struttura, poichè ha visto in questo progetto «un importante volano di marketing del nostro territorio; ogni forma da parte soprattutto dei privati che si spendono turisticamente per il nostro territorio è da valorizzare e sostenere.

Ecco quindi che il gesto compiuto a danno degli amici Walter e Susanna ci lascia un grande dispiacere.

Le nostre comunità sono comunità per bene e non vogliamo immaginare che tra noi ci sia qualcuno che per invidia o per chissà quale altro motivo stupido a dir poco possa aver toccato la casa che per tutti noi è il cuore».

La Pro loco di Coredo con tutto il suo direttivo, conclude l’associazione, «vuole fare fortemente una condanna e ribadire che noi siamo una comunità lontana da questi atti vili e meschini».

