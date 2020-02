Un incidente d’auto sulla strada tra Mostizzolo e Cles ha messo a dura prova, questa mattina, la viabilità in val di Non (Foto Bertolini).



Lo scontro, nel quale sono rimaste ferite, a quanto pare in maniera non grave, quattro persone, è avvenuto intorno alle 6.45 di questa mattina e ha coinvolto anche un camion furgonato.



Le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti hanno avuto pesanti ripercussioni sul traffico in un’ora a dir poco delicata.



Molti alunni pendolari del Liceo Russel di Cles sono arrivati a scuola con due ore di ritardo.