Serata di lavoro per i vigili del fuoco della val Non: intorno alle 20 è scattato l’allarme per un incendio all’agriturismo Alpenvidehof a Tavon di Coredo (foto Vigili del fuoco di Taio).



Le fiamme sono divampate su una copertura, per cause ancora da accertare, ma non hanno toccato casa o appartamenti. I corpi della zona sono intervenuti prontamente riuscendo a tenere sotto controllo le fiamme dopo un paio d’ore di lavoro.



Oggi si capiranno le cause e verrà fatta una stima dei danni per la conosciuta e apprezzata struttura ricettiva.