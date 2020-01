Decine di ragazzini messi ko a Folgarida

Decine di ragazzini si sono sentiti male, a partire da ieri sera e per tutta la notte, in un albergo di Folgarida. Hanno avvertito dolori gastrici e vomito. Si tratta di un gruppo di ragazzi e ragazze emiliani, della provincia di Parma, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, giunti in Trentino lunedì scorso.



I primi malesseri sono stati avvertiti ieri sera, ma non è ancora chiaro se si tratti di una intossicazione alimentare o se nella numerosa compagnia (112 tra accompagnatori e ragazzi) circolasse un virus.



Una decina di ragazzi è stata trasferita, a scopo precauzionale, in ospedale: sono stati divisi fra Trento e Cles. Nessuno di loro è in condizioni preoccupanti.



Molti dei ragazzi sono stati curati sul posto dal personale sanitario, giunto a Folgarida in forze.